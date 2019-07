Carpinone "Zes anche nel Fortore ed in Valle Caudina" Il dirigente forzista "Non sia solo Ponte Valentino"

“Le Zone economiche speciali sono la concreta possibilità che ha la provincia di Benevento per garantirsi una vera occasione di rilancio. Per questo non possiamo accettare che, a priori, vi siano già aree del territorio sannita condannate a restare emarginate da questo discorso”.

Giovanni Carpinone, Responsabile del Dipartimento “Industria ed Artigianato” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia, ad intervenire sulla importante questione.

“Abbiamo appreso dal presidente Asi Benevento, Luigi Barone, della accelerata che la Regione Campania avrebbe impresso nella direzione di una immediata attivazione delle Zes. Ci riteniamo soddisfatti, ovviamente, di questa evoluzione ma resteremmo molto perplessi se di tale regime andasse a beneficiare solo la zona di Ponte Valentino di Benevento”.

Altre realtà della provincia, infatti, sarebbero per Carpinone parimenti meritevoli di essere inglobate nel discorso delle zone tutelate

“Penso alla Valle Caudina, al Fortore: si tratta di aree che sono soggette a spopolamento industriale e, discorso collegato alla più generale crisi occupazionale, anche ad una costante fuga di giovani”. “Ancora una volta – incalza Carpinone – si evidenzia la politica napolitcentrica di questa Istituzione regionale che ci da il contentino di Ponte Valentino ma snobba la restante importante parte del territorio provinciale che parimenti meriterebbe di godere di tali agevolazioni. Sono soluzioni come le Zes a poter aiutarci a sfuggire dalla crescente desolazione”