M5S: "Ambiente: politiche di Mastella fallimentari" Dall'inquinamento delle falde all'aria fino all'amianto al Rummo

Attacco a Mastella sulle politiche ambientali da parte delle consigliere del Movimento Cinque Stelle, Annamaria Mollica e Marianna Farese, partendo dall'acqua e dall'aria e dalle contromisure prese dall'amministrazione ritenute inefficaci: "Le rilevazioni ambientali della città ci restituiscono quotidianamente dati impietosi sullo sforamento della soglia consentita per legge relativamente ad una serie di fattori, quali l’accertata contaminazione delle falde dell'acqua potabile che alimenta la parte " bassa" della città, il superamento del livello di concentrazione nell'aria di particelle di ozono e polveri sottili, che mettono a serio rischio la salute della popolazione.

Per affrontare queste vere e proprie emergenze ambientali, cosa fa l'amministrazione Mastella? Ripete come un disco rotto che l'acqua è potabile e non contaminata, ma non si spende, come dovrebbe, per una seria azione politica volta ad aumentare la portata della fonte naturale del Torano-Biferno, unica soluzione utile ad alimentare in maniera qualificata ed omogenea i rubinetti delle case dell'intera città ed a chiudere una volta per tutte i pozzi contaminati".

Idem per le chiusure domenicali del traffico: "Preferisce, inoltre, adottare misure tampone, come la periodica chiusura del traffico domenicale, per abbattere l'inquinamento dell'aria, non perseguendo una politica di mobilità sostenibile e di riforestazione del verde, non adotta il Piano territoriale degli Orari, da sempre richiesto dal MoVimento 5 Stelle.

A Mastella piacciono le inquinanti Ferrari lungo il Corso Garibaldi in piena emergenza mal’Aria, ma colpisce senza pietà la mobilità lenta, facendo multare i ciclisti in giusta rivolta e distraendo i Vigili urbani da controlli di abusi certamente più eclatanti".

Vernute meno poi, ricordano le consigliere pentastellate, le promesse relative agli alberi da piantare nell'ambito del piano forestazione: "Per quanto riguarda il piano di riforestazione urbana, il Sindaco di Benevento aveva promesso di piantare tanti alberi all’anno, fino ad arrivare ad un numero totale di 30.000! Nel frattempo, abbiamo assistito solo a tagli di alberi secolari, il più delle volte realizzati in maniera opinabile.

Il MoVimento 5 Stelle, dal maggio scorso, aspetta ancora un riscontro alla sua richiesta di inviare la dovuta istanza comunale di inclusione dei filari di alberi del Viale degli Atlantici, individuabili come “monumentali” in base all’articolo 7 della legge n. 10/2013, nell’apposito elenco regionale di tutela".

Nessun risultato anche sull'amianto al Rummo: "Ultimo elemento da segnalare, ma non in ordine di importanza, è l'insufficiente ruolo di controllo esercitato dal Comune di Benevento sull’A.O. San Pio in materia di monitoraggio, rimozione e messa in sicurezza dall'amianto dei padiglioni del Presidio Ospedaliero Rummo di Benevento.

Il MoVimento5 Stelle, intanto, nei giorni scorsi ha invitato, con pec, il Sindaco e l'Azienda Ospedaliera San Pio a fornire con sollecitudine informazioni sul monitoraggio circa lo stato di attuazione dei lavori di rimozione dell'amianto e di messa in sicurezza dell'intera struttura. Il problema è di particolare rilievo per la salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori di quella struttura. Attendiamo risposte certe e sollecite, delle quali daremo le dovute informazioni alla popolazione. Mastella ha l’obbligo di impegnarsi urgentemente per migliorare i voti della sua pagella ambientale, che, dopo tre anni di scarso studio, lo condannano alla bocciatura senza appello".