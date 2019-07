Salvaguardia equilibri di bilancio il PD non sarà in aula L'annuncio dei consiglieri provinciali Renato Lombardi e Giuseppe Antonio Ruggiero

I Consiglieri provinciali del Partito Democratico Renato Lombardi e Giuseppe Antonio Ruggiero non saranno in aula per l'approvazione della Salvaguardia degli equilibri di bilancio durante il consiglio provinciale convocato per domani.

Lo annuncia Ruggiero con una nota in cui spiega: "Non è ammissibile che si convochi il consiglio provinciale per una seduta ordinaria, come quella per l'approvazione della Salvaguardia degli equilibri di Bilancio, con le procedure dell'urgenza. Su questo episodio relazioneremo la Prefettura considerato che l'approvazione di questi atti presuppone per legge la necessità di una convocazione di almeno cinque giorni. Da mesi le procedure attuate sull'Ente Provincia sono ai limiti della regolarità contabile. Ne è esempio la nomina del Direttore generale, Nicola Boccalone, designata prima dell'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2018, documento indispensabile per la quantificazione del costo per il personale".