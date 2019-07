Dehors, c'è il sì del consiglio comunale al nuovo regolamento Mastella: la città ha bisogno di un nuovo stile, un vantaggio per la crescita

Il Consiglio Comunale di Benevento dice sì alla questione dehors approvando con 27 voti favorevoli con voto della maggioranza e dell’opposizione, mentre i consiglieri del M5S si astengono, il regolamento che mette fine ad una lunga querelle e finalmente detta regole certe per gli esercenti.

“Un risultato importantissimo amministrativo e politico perché detta regole certe lì dove c'era bisogno di chiarezza. Una partita giocata con la Soprintendenza, che ha avuto momenti difficili che hanno coinvolto anche la magistratura”. Così l'assessore al Commercio Oberdan Picucci che aggiunge: “Siamo riusciti a riaggiornare il regolamento sulla base delle nuove esigenze del comparto commerciale e del decoro necessario per realizzare una nuova visione del centro storico. Grazie ad un lavoro bipartisan svolto dalle commissioni abbiamo emanato un regolamento che è a vantaggio degli esercenti che potranno anche avere una metratura maggiore e una procedura più snella per il rilascio delle autorizzazioni”.

Ha commentato il documento anche il sindaco Clemente Mastella: “Assurdo che con la lotta alla plastica in atto continuavamo a conservare strutture di plastica come arredi – e poi – a chi sosteneva intromissioni ricordiamo che il parere della Soprintendenza era necessario per legge e per garantire un regolamento che poi fosse operativo. Per la città è un vantaggio perchè si è reso necessario uno stile diverso per valorizzarla”.

La seduta del consiglio ha visto anche l'approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021; l'approvazione del regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore ambientale volontario comunale per il servizio di difesa ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento rifiuti; l'approvazione del regolamento per l’istituzione di stalli di sosta riservati e denominato “parcheggi rosa”.