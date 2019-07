Di Maria chiede più soldi a De Luca per turismo e cultura "Progetti poc meritevoli non finanziati per mancanza di risorse: si intervenga"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha rivolto un appello al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed all’Assessore al Turismo e Cultura, Corrado Matera, affinché siano finanziati tutti i progetti presentati dagli Enti locali sanniti nell’ambito del programma per “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” approvato dal Dipartimento della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e turismo.

Molti Comuni sanniti avevano presentato progetti validi e compatibili con le indicazioni strategiche e programmatiche del programma per eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, tanto che sono stati dichiarati ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse economiche del programma regionale: ebbene è auspicabile, a giudizio di Di Maria, che siano individuate le fonti economiche necessarie a scorrere l’intera graduatoria ammettendo anche gli esclusi dal finanziamento.

Si tratta, ha dichiarato Di Maria, di progetti che hanno comunque indiscutibili potenzialità di valorizzazione e promozione territoriale offrendo al visitatore, interessato a scoprire nuove mete turistiche, anche i territori delle aree interne, ricchi di poli culturali, artistici e storici. Peraltro, questi progetti, ha spiegato Di Maria, sono il frutto di una forte volontà delle comunità locali di rendere interessante e fruibile la propria realtà e, proprio per tale ragione, il loro impegno va rispettato e tutelato.

Con la deliberazione n. 236 del 04/06/2019 la Giunta Regionale aveva approvato le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di un programma regionale di eventi, articolato in specifiche Azioni, da realizzarsi nel periodo giugno 2019 – giugno 2020. Rispetto a tali linee di indirizzo, la Regione in queste ore, ha approvato 107 iniziative, ma alcune. nonostante il loro notevole interesse specifico, sono rimaste fuori con grave pregiudizio per il territorio sannita. Da qui la richiesta del Presidente Di Maria al Governatore De Luca ed al competente Assessore Matera per rivedere il quadro delle disponibilità finanziarie ed il relativo budget finanziando tutto il quadro delle istanze presentate.