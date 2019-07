Rifiuti, assemblea dei sindaci: "Incontro proficuo" "Lavoriamo a riapertura stir nel 2020"

Soddisfatto Di Maria, presidente della provincia di Benevento, dopo la riunione con i sindaci per affrontare l'intricata crisi dei rifiuti e le ripercussioni sul territorio, tra Samte, aggravi di spesa e altro.

Così Di Maria ha commentato l'incontro: “E' stato proficuo: abbiamo analizzato tutte le problematiche ed è emersa la volontà di affrontarle insieme, in modo efficace.

Di certo abbiamo ereditato una situazione difficilissima con una società al collasso, con un ciclo rifiuti non adeguato e la disapplicazione della normativa regionale”

Per quanto attiene all'aumento di 14 euro, osteggiato dai Comuni, Di Maria annuncia: “Abbiamo deciso con Anci di nominare un esperto di diritto societario per valutare le strade percorribili”.

Mentre per quanto riguarda gli importi che potrebbero arrivare per le discariche post mortem: “Siamo in costante contatto con Bonavitacola, e spero che quegli importi ci vengano riconosciuti al più presto perché Ci sono dovuti, e con quei soldi ridurremmo la pressione fiscale sui cittadini”.

Sul caso Samte, poi, Di Maria ha espresso un plauso per la senatrice Lonardo che ha interrogato Di maio sul futuro dei lavoratori.

E ancora, sul ciclo rifiuti da far riprendere: “Lavoriamo quotidianamente e abbiamo come obiettivo la riapertura dello Stir per il 2020, se riusciamo a mantenere questo cronoprogramma ci sarà una ripresa e la Samte tornerà ad avere un ruolo. La vare soluzione però è programmare la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti: noi lavoriamo anche alla riapertura di Sant'Arcangelo”.