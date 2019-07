Parcheggi rosa. Russo (Moderati): una battaglia di tutti "Non solo merito della consigliera Callaro, è stato un lavoro comune"

"Apprendo dai giornali che l’amica e consigliera Patrizia Callaro si è intestata una vittoria così importante così come quella sui parcheggi rosa, che vedeva Benevento tra i pochi comuni a non aver adottato il regolamento. In realtà è una battaglia di tutti che ho portato avanti in qualità di Presidente della commissione Mobilità con la commissione Affari Istituzionali, che ne hanno determinato l’approdo in aula".

Così la consigliera del Moderati Angela Russo che prosegue: "Esprimo pertanto piena soddisfazione per l’approvazione di oggi. Il regolamento sui parcheggi rosa, dimostra come determinazione e convinzione, siano alla base della buona amministrazione politica. Quelle che gli enti locali chiamano “buone pratiche”, anche in materia di parcheggi per le donne in gravidanza e neo mamme, identificati con apposita segnaletica e rilascio di tagliandino/pass per chi ne ha diritto, sono apprezzate e collaudate in gran parte delle amministrazioni. Finalmente, dopo anni di proposte, diventano realtà anche a Benevento. Nella nostra città infatti, le strisce rosa sono un sostegno, non solo per le donne, ma per le famiglie con bambini fino a due anni di vita. Un’iniziativa simbolo di attenzione e sensibilità che rappresenta di conseguenza una vera e propria campagna di sensibilizzazione sulle pari opportunità. Sono innumerevoli, infatti, le difficoltà che affrontano ogni giorno le madri che si spostano in auto. Cercare per lungo tempo parcheggio, scaricare e poi caricare passeggini e borse. Ci sono casi in cui risulta impossibile sostare nelle vicinanze di ospedali e uffici pubblici. Mi corre l’obbligo ringraziare tutti i componenti della commissione mobilità e quelli della commissione affari istituzionali, la presidente della consulta delle donne, Sara Furno, la collega Floriana Fioretti che nella scorsa consiliatura aveva già inoltrato la proposta, per il lavoro svolto e la collega Patrizia Callaro per la prontezza con cui si è intestata l’iniziativa, con l’augurio che l’approvazione odierna serva da apripista per tutte quelle iniziative che migliorano la nostra città, sostenendo i cittadini, senza gravare sul bilancio comunale”.