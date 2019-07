Trotta, Russo: "Ambrosone prezzemolino,risolva questioni sue" La presidente della Commissione: "Cosa c'entra Ambrosone con i trasporti?"

Angela Russo, consigliere comunale del gruppo "I Moderati" e presidente della Commissione Mobilità interviene sul caso Trotta, non risparmiando critiche all'Assessore Ambrosone “Sono rimasta interdetta nell’apprendere dai media che, nel corso del consiglio comunale di ieri, l’Assessore Luigi Ambrosone ha incontrato lavoratori di Trotta Bus, per la risoluzione della problematica relativa al mancato recepimento di alcuni stipendi, da parte dell’azienda verso i propri dipendenti. Mi chiedo, a tale proposito, a che titolo sia intervenuto l’assessore facendosi di fatto, a suo dire, portavoce dei vertici aziendali, dal momento che a lui sono attribuite le seguenti deleghe: politiche sociali, volontariato, associazionismo sociale, politiche per la famiglia e per l’infanzia, emergenze abitative, politiche per la casa, disabilità, nuove povertà. Tra queste non s’intravede quella alla mobilità, che è invece tra i miei compiti, in qualità di Presidente della commissione. Ambrosone che è diventato un po’ come il prezzemolo, perché si trova ovunque, anche dove non dovrebbe esserci. Comunico pertanto, grazie alla mia legittima competenza, di aver sentito i responsabili di Trotta Bus che mi hanno confermato di aver predisposto i bonifici per i lavoratori. Ritengo inoltre che ognuno, Ambrosone compreso, debba lavorare sodo per risolvere i problemi dei cittadini, nell’ambito sella propria competenza, dal momento che sono molteplici le attività da svolgere e bisognerebbe compierle nel migliore dei modi possibili, senza prendersi meriti altrui, libertà e senza prendere in giro o illudere i beneventani” -