Bosco è il nuovo comandante dei vigili urbani Ha anche rassegnato le dimissioni da segretario provinciale Uil

Era nell'aria, ed è arrivata anche l'ufficialità: il nuovo comandante della polizia municipale di Benevento è Fioravante Bosco, nominato dal sindaco Mastella.

Bosco ha commentato la notizia affermando: “Sono molto contento e spero di essere all'eltezza del compito. Già da aprile, da quando sono rientrato nel corpo a tempo pieno ci sono stati i primi miglioramenti, sia per quanto attiene alla circolazione, sia per il decoro. Non ultimo il nostro impegno nella gestione dei rifiuti, con l'invito ai cittadini a fare la raccolta differenziata. Ringrazio il sindaco per la fiducia”.

Bosco intanto ha rassegnato le dimissioni da segretario provinciale della Uil, condizione richiesta dal sindaco Mastella.