Russo: "Trotta bus ha cominciato a pagare stipendi arretrati" La presidente della commissione trasporti: "Ricevute rassicurazioni dall'azienda"

“La Trotta Bus, l’azienda che si occupa del trasporto cittadino, mi ha confermato questa mattina di aver iniziato a pagare gli stipendi. Voglio pertanto rassicurare tutti quei lavoratori che nelle scorse settimane avevano iniziato la protesta, perché in attesa dello stipendio di giugno e della quattordicesima. Farò tutto quello che rientra nelle mie possibilità per una buona e celere risoluzione della problematica, così come mi hanno garantito i vertici dell’azienda di trasporto” - È quanto ha dichiarato Angela Russo (Moderati), Presidente della commissione Mobilità del Comune di Benevento.