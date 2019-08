Samte "52 lavoratori a rischio. Prefetto incontri sindacati" L'appello delle maestranze: "Siamo molto preoccupati, sarebbe un nuovo danno al territorio"

Hanno scritto al Prefetto in merito alla vertenza Samte i sindacati di benevento, con Antonio Tizzani per Fp Cgil, Eduardo Marra per Fit Cisl e Cosimo Pagliuca per Uilt: "Le organizzazioni fortemente preoccupate per il futuro occupazionale dei 52 dipendenti della società prov.le Samte, per questo ritengono unica strada: l'interessamento di Sua Eccellenza.

Occorre a nostro avviso che, la SV. Convochi la dirigenza Samte e il socio unico Provincia, affinché chiariscano, aldilà delle chiacchiere e dei tavoli tecnici, che nulla stanno producendo, se e quando la cassa integrazione che abbiamo richiesto il 5 luglio u.s., verrà approvata dal ministero.

Chiediamo a Lei Eccellenza, un interessamento personale con il ministero per avere riscontri sull' esito della procedura, in quanto, qualora non venga approvata ad horas, la cassa integrazione straordinaria; dal prossimo 17 agosto, i dipendenti saranno licenziati dalla società, e tutti i sacrifici fatti in questi anni saranno vanificati.

Va considerato inoltre, il grave danno che deriverebbe al territorio, dalla perdita di operatività dell' impianto stir, che è sempre stato strategico e si preparerebbe ad esserlo nuovamente per tutta la regione, avendo previsto, la Samte, nel recente piano industriale, il trattamento delle ecoballe regionali, andando cosi a risolvere un problema enorme per la Regione". Per questo hanno chiesto un incontro utgente