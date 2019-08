Benevento: rubate anche le fioriere all'Arco di Traiano Feleppa: "Denunciamo: sono episodi che non possono essere più tollerati"

E' una piaga vera il vandalismo per Benevento, con l'amministrazione che ormai manifesta a più riprese tutta la propria insofferenza nei confronti di ripetuti danneggiamenti a opere e arredi urbani.

Il consigliere delegato al Verde, Feleppa, racconta dell'ultimo episodio: “Ho ricevuto mandato dal sindaco Mastella di sporgere denuncia contro ignori per l'ennesimo atto vandalico che questa amministrazione subisce. Dopo il furto delle centraline idrauliche, giostrine, panchine, oggi è toccato alle fioriere dell'arco di Traiano e a quella lungo il corso Garibaldi all'altezza della chiesa di San Bartolomeo. Sono fatti – continua Feleppa – che non possono essere più tollerati. Il senso di appartenenza e la cultura possono e devono fare la differenza anche nei piccoli gesti quotidiani, evidenziando la distanza con quelli di pochi individui isolati”.