Mastella: "Grazie al comandante Fantasia" "Gran lavoro seppure con carenza di organico e risorse economiche"

Il sindaco Clemente Mastella ha voluto ringraziare il comandante uscente dei Vigili Urbani Fantasia per il lavoro svolto:

“Ringrazio sentitamente il comandante Giovanni Fantasia per l’opera prestata in questi anni alla guida del Corpo di Polizia Municipale. Persona affidabile e discreta, dotata di grande competenza e umanità, il comandante Fantasia ha guidato al meglio la Municipale, nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di organico e dalla scarsità di risorse economiche a disposizione in conseguenza del dissesto finanziario dell’Ente. A lui va, quindi, un doveroso ringraziamento anche a nome dell’intera cittadinanza di Benevento”.