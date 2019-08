"Prostitute al rione Ferrovia, servono più controlli" Il consigliere comunale Puzio (Moderati): "Tavolo di raccordo di tutte le forze di polizia"

“Ho raccolto l’istanza dei residenti del rione ferrovia, che lamentano una situazione ormai insostenibile a causa della prostituzione. Il tema non è però nuovo alle forze dell’ordine, dal momento che si è già eseguito in passato una serie di servizi ed operazioni che hanno anche portato all’arresto di una persona”.

Questa la denuncia del consigliere comunale de 'I moderati', Antonio Puzio che riaccende i riflettori sull'annosa questione delle prostitute che popolano il rione Ferrovia e la zona di via Compagna all'ingresso di Benevento.

“Non possiamo dimenticare – scrive Puzio - anche il grave evento di cronaca rappresentato dall’omicidio di una di loro. Insomma, un problema che persiste da molti anni, che vede coinvolti anche giovani minorenni e che le istituzioni tentarono di risolvere con progetti di recupero delle prostitute, non andato evidentemente a buon fine. I cittadini raccontano di controlli recenti, da parte delle forze dell’ordine, ma non così assidui come invece necessita la risoluzione della problematica. È urgente – conclude il Capogruppo dei moderati in consiglio comunale -, pertanto, per far fronte ad un problema così grave, la costituzione di un tavolo di raccordo di tutte le forze di sicurezza, per pianificare interventi strutturali, non sono al rione ferrovia ma in tutte le zone in cui da anni arrivano denunce continue”.