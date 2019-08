Polizia municipale. Nomina Bosco arriva a Bruxelles Interrogazione del Ppe sulla violazione dei principi per l’accesso a un'attività lavorativa

La nomina di Fioravante Bosco a comandante della polizia municipale di Benevento arriverà a Bruxelles. "La Commissione Europea si occuperà del caso Bosco". Un'interrogazione infatti è stata presentata in merito alla querelle circa la presunta incompatibilità per via del ruolo ricoperto fino a qualche giorno fa nella Uil. Ad annunciare l'interrogazione è Fulvio Martusciello europarlamentare. "Riteniamo che la procedura seguita faccia rabbrividire - dichiara Martusciello - perché sarebbero stati violati una serie di principi base per l’accesso alle professioni, violando la parità di trattamento uomini, donne, non prevedendo alcuna procedura comparativa. Aspettiamo fiduciosi quanto dirà la Commissione".

Sulla vicenda proprio ieri si è espresso anche l'Ufficio legale del COmune di Benevento che ha 'bollato' come corretta la procedura di nomina.