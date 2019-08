Lega: incontro tra i vertici sanniti Martedì incontro tra Mucciacciaro, Ricciardi e Cantalamessa

Martedì 6 agosto, alle ore 11.30, conferenza stampa della Lega Salvini Premier presso la sede beneventana del partito in via Torretta (angolo via T. Ferrelli).

Interverranno: Lucio Mucciacciaro, sindaco di Fragneto l’Abate e consigliere provinciale; il coordinatore provinciale della Lega, Luca Ricciardi; il presidente regionale della Lega onorevole Gianluca Cantalamessa.