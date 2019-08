De Girolamo l'anti De Luca? Sì secondo i lettori di Libero Oltre il 60 per cento dei lettori dichiara che la voterebbe come governatore della Campania

La De Girolamo può vincere le elezioni regionali in Campania candidandosi come presidente? Sì, secondo il 66per cento (momentaneamente) dei lettori di Libero. Il quotidiano, che già aveva fatto lo stesso sondaggio alcune settimane fa, utilizzando il nome di Mastella, ha provato questa volta a proporre ai lettori l'ex esponente di Forza Italia e la risposta è stata buona.

Nel precedente sondaggio invece il 59 per cento dei votanti aveva dichiarato che in uno scontro Mastella – De Luca avrebbe votato per il sindaco di Benevento.

Contro Mastella, tuttavia, si è scatenato il fuoco di fila di parte di Forza Italia campana: quotidiani sono ormai gli attacchi dell'eurodeputato Martusciello, ad esempio.

Il nome della De Girolamo invece, secondo i rumors è particolarmente gradito sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni, e stante che i numeri di Forza Italia in Campania ad oggi sarebbero preoccupanti (secondo Dagospia il partito sarebbe addirittura attorno al 4 per cento, secondo un sondaggio interno agli azzurri), avere il placet di Lega e Fratelli d'Italia significa avere il gradimento dei detentori assoluti del pacchetto di maggioranza del centrodestra.

Nessuna conferma arriva tuttavia dalla diretta interessata.