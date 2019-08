De Luca a Benevento: "Puntiamo su bellezza e lavoro" Il governatore al teatro Romano per la prima dell'opera lirica

Una splendida cornice e una opera di valorizzazione che proseguirà, perché la bellezza e la cultura sono temi cruciali per la Regione. Così il governatore De Luca arrivato a Benevento per assistere alla prima dell'opera lirica al Teatro Romano. De Luca ha rivendicato la grande attenzione per le aree interne, spiegando che l'attenzione per la cultura e per il teatro proseguiranno. Ma non solo : "Stiamo dando attenzione a tutti i territori, lo dimostra ad esempio il piano di edilizia sanitaria e soprattutto le politiche per il lavoro. Abbiamo già bandito un concorso per tremila posti sui diecimila previsti, ne bandiremo altri perché vogliamo dare dignità a una generazione che era stata tagliata fuori. E poi le infrastrutture, la banda larga : stiamo facendo sacrifici enormi per rimettere la Campania in carreggiata".