Barone: "Servono primarie centrodestra per Regionali" Il presidente Asi: "Mastella è l'unico a godere di un consenso ampio, altri giocano a dividere"

Luigi Barone, presidente Asi Benevento e animatore dei circoli "Mastella presidente" che chiedono le primarie del centrodestra in vista delle regionali interviene spiegando le richieste dei circoli: "“Il popolo moderato vuole partecipare alle scelte, senza imposizioni calate dall'alto”

Nei giorni scorsi ci sono stati incontri tra i componenti dei circoli e secondo Barone grande è l'attenzione attorno al nome del sindaco di Benevento: "“Quotidianamente continuano ad arrivarci richieste di nuove adesione per l'apertura di circoli in tutto il territorio campano, abbiamo oramai raggiunto e superato quota 150 circoli. in tutte le province c'è fermento e voglia di partecipazione. Le Primarie sono l'unico strumento per unire la coalizione di centrodestra e scegliere così il candidato più forte”,

No a nomi calati dall'alto dunque: "“Chi pensa che si possa scegliere il candidato presidente attraverso forzature e imposizioni si sbaglia di grosso, senza condivisione e partecipazione non si va da nessuna parte”. Ricorda, Barone, che “Mastella è l'unico sindaco capoluogo di provincia della Campania del centrodestra, nei sondaggi è uno dei politici più conosciuti in Campania (tra i riferimenti del centrodestra) e con un alto indice di gradimento. Per cui è evidente che in una competizione tripolare vera, in quanto a differenza di altre regioni in Campania il Movimento 5 Stelle ha ancora un consenso abbastanza alto, il valore aggiunto di Mastella potrebbe essere determinante per la vittoria del centrodestra”. Da Barone, poi, una 'stoccata' a chi gioca a dividere piuttosto che ad unire: “Noi stiamo rivendicando le Primarie per giocare a vincere; se altri vogliono invece giocare a dividere per perdere facciano pure, noi non siamo disponibili a questa partita”. Infine, Barone annuncia "a breve la presentazione del simbolo "Le Primarie per il Buon Governo - Mastella Presidente".