Cantalamessa nel Sannio: "Regionali? Decideremo sui programmi" Questa mattina l'incontro nella sede della Lega, ufficializzata adesione di Mucciacciaro

“Le sfide alle quali è chiamata la Lega in Campania sono sfide importanti, quindi è chiaro che la struttura va adeguata, implementata e sempre più strutturata”. Così Gianluca Cantalamessa che questa mattina è intervenuto a Benevento, nella sede della 'Lega Salvini Premier'. Il presidente regionale del partito di Matteo Salvini ha rivendicato la crescita di consensi anche in Campania, quindi ha parlato della necessità di strutturare sempre più il partito e delle prossime sfide elettorali a partire proprio dalle regionali: “Passare da 120mila voti del 2018 in regione Campania a più di 430mila nel 2019 è un'assunzione di responsabilità, va avvertita l'esigenza di creare dipartimenti e strutturare sempre di più il partito”.

Ma proprio in vista delle regionali il deputato non scioglie i nodi su possibili alleanze e candidati, ma ribadisce la necessità di parlare di programmi e territori: “Credo che ai cittadini campani interessino le soluzioni. I cittadini stanno scegliendo un progetto politico che invece di persone vuole progetti. Credo che l'offerta della Lega debba essere improntata su cosa intende fare per il Sannio e per la Regione Campania, quelle che sono le politiche infrastrutturali, sanitarie, agroalimentare e dei trasporti poi i nomi sono la sintesi e verranno solo dopo”.

Programmi che secondo il coordinatore irpino della Lega Sabino Morano, presente questa mattina a Benevento, dovranno rivolgere molta attenzione alle aree interne: “Abbiamo una vertenza importante nelle aree interne della Campania che vivono in maniera amplificata il dramma dello spopolamento e dell'emigrazione che raggiunge numeri da anni 50'”.

L'occasione, dunque, per fare il punto del radicamento del partito sul territorio. Ufficializzata questa mattina, infatti, l'adesione al partito di Salvini del sindaco di Fragneto Monforte e consigliere provinciale Lucio Mucciacciaro che ha commentato: “Ho aderito perché sono convinto, sono stato sempre di centrodestra sin da quando ho iniziato la mia attività amministrativa”. Soddisfazione per le nuove adesioni da parte del coordinatore provinciale Luca Ricciardi, che ha parlato di “un'azione incisiva del partito sul territorio e sono tante le adesioni che continuiamo ad annoverare. E siamo sicuri di costruire un progetto politico di crescita del territorio”.