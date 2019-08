Frane sulla provinciale 'Vitulanese', via libera al progetto L'intervento approvato dal presidente Di Maria

"Approvato il progetto definitivo in linea tecnica per il risanamento di tre diverse frane sulla Strada provinciale numero 150 'Vitulanese' primo tronco – Strada statale 7 Appia di cui una in territorio di Benevento e le restanti due in territorio di Castelpoto". E' quanto annunciato in una nota dal presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. Nel documento inoltre viene precisato: "L'intervento, che mobilita risorse finanziarie per 1.190.000 euro, rientra nel Programma operativo complementare Campania 2014/2020".