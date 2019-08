Sanità, nuovi manager nel Sannio: il commento di Di Maria L'augurio di buon lavoro del presidente della provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha augurato buon lavoro ai nuovi manager della Sanità pubblica nel Sannio, il dottor Gennaro Volpe ed il dottor Mario Ferrante. “E’ necessario - ha dichiarato Di Maria - un grande e forte impegno da parte del nuovo managment per far fronte alle diverse problematiche e criticità di ordine logistico, strutturale, professionale e di risorse umane e finanziarie che attraversano i servizi sanitari pubblici sul territorio provinciale sannita. Sono necessari programmi strategici di medio-lungo periodo ed anche iniziative di più breve respiro per far fronte a disservizi di varia natura che, molto spesso, mortificano anche le professionalità presenti al lavoro nelle strutture sanitarie pubbliche sannite e comunque determinano pesante malcontento negli utenti e profonda preoccupazione nella pubblica opinione. Non ho alcun motivo di dubitare della preparazione, delle capacità e competenza professionale dei due nuovi manager e, pertanto, sono certo che Volpe e Ferrante risponderanno al meglio a questa sfida che incide profondamente peraltro sulla qualità della vita nel Sannio; ma non posso non manifestare il mio rammarico - conclude Di Maria - perché, ancora una volta, non sono state premiate dalla Regione Campania le esperienze e professionalità di manager sanniti che pure hanno titoli e curriculum di tutto rispetto”.