Agricoltura, Calabrese: "Fondi europei, si può fare di più" L'appello dell'esponente di Forza Italia: "Settore importante per molti giovani del territorio"

“Chiediamo alla Regione Campania e a chi la rappresenta in consiglio regionale di produrre il massimo impegno affinché i fondi europei possano realmente finire sul territorio attraverso investimenti e non tornare indietro, inutilizzati, in Europa”. Così in una nota Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento 'Agricoltura' in seno al coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. L'esponente di Forza Italia, in particolare, fa riferimento "allo sfruttamento ancora molto parziale da parte della Regione Campania dei fondi europei - viene evidenziato nella nota - i quali, in misura ancora troppo consistente, restano inutilizzati non trasformandosi in ciò per cui sono stati concepiti, ovvero opportunità per i territori". Ed in merito, viene precisato: “Nonostante, infatti, si sia registrato con riferimento all'anno 2018 un certo incremento – prosegue la nota - il livello di attuazione finanziaria è restato inferiore in Campania rispetto alla media nazionale. Il monitoraggio condotto dalla Ragioneria generale dello Stato, in particolare, sui Fesr e Fse 2014-2020 gestiti da Palazzo Santa Lucia hanno rivelato come, rispetto a una dotazione pari a quasi cinque miliardi, i pagamenti cumulati nel 2018 ammontassero ad una percentuale del 13,9 per cento - a fine 2017 si era ancora al 4,3”. Di qui l'appello di Calabrese: “Auspichiamo che venga prodotta un'ulteriore accelerata dal momento che sarebbe delittuoso vedere evaporare risorse potenzialmente vitali per il nostro Sannio. Negli ultimi tempi si è registrato un nuovo interesse da parte dei nostri giovani rispetto alla possibilità di investire nel settore agricolo. Come istituzioni dobbiamo incoraggiare questo 'interesse' da parte delle nuove generazioni e sostenerlo in modo massimo. La politica deve produrre ogni sforzo affinché le maggiori risorse possibili giungano sui nostri territori, tanto più in uno, come il Sannio, che ha una vocazione agricola storica ma anche numeri che fanno rabbrividire per quel che riguarda l'emigrazione. Solo nell'arco del 2018 – evidenzia Calabrese – ben 355 giovani del territorio sannita di età compresa tra i 18 ed i 30 anni hanno spostato la residenza fuori provincia e nella grandissima parte dei casi fuori regione. Investimenti nel settore agricolo, quindi, possono e devono rappresentare un argomento per combattere l'altrimenti inesorabile spopolamento dei nostri territori”. Infine, l'esponente locale di Forza Italia rivolge “un augurio di proficuo lavoro a Gerardo Dell'Orto, neo guida della dimensione beneventana di Coldiretti”.