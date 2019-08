Russo: "Soddisfazione per pagamento stipendi Trotta" "Proseguirà stato d'agitazione: le richieste saranno all'attenzione della commissione"

“Esprimo soddisfazione per quanto comunicato oggi ufficialmente dalla Trotta Bus, l’azienda che si occupa del trasporto cittadino, sull’erogazione di tutti gli stipendi dovuti ai lavoratori. Ringrazio pertanto i vertici aziendali che hanno ottemperato all’impegno preso. Per quanto concerne lo stato di agitazione che proseguirà, così come annunciato dai sindacati nella riunione di questa mattina in prefettura dalle sigle sindacali, le richieste poste, sul nuovo piano aziendale, saranno oggetto della prossima commissione Mobilità da me presieduta. M’impegno pertanto, così come garantito per gli stipendi, ad una pronta risoluzione della problematica” - È quanto ha dichiarato Angela Russo (Moderati), Presidente della commissione Mobilità del Comune di Benevento.