Aumento costo acqua, Mastella tuona: "Assurdo" Il sindaco contro l'Ente Idrico: "Si tratta di un colpo durissimo per la città"

Tuona Mastella contro l'aumento di prezzo delle tariffe dell'acqua potabile da parte dell'Ente Idrico Campano: “Ho appreso con sconcerto che l’Ente Idrico Campano ha inopinatamente aumentato i prezzi delle tariffe dell’acqua potabile ad uso produttivo fornita alle industrie dell’area Asi di Ponte Valentino. Si è, infatti, passati dai 69 centesimi a metro cubo del 2017 agli attuali 1 euro e 45 centesimi. Un aumento che, come è facile intuire, rappresenta un duro colpo per il tessuto industriale cittadino già duramente colpito dalla crisi che attanaglia la nostra economia. Si tratta, quindi, di una decisione che mi vede assolutamente contrario. Pertanto, ho già provveduto a chiamare i miei rappresentanti all’interno dell’Eic per chiedere la convocazione di un tavolo di confronto che affronti al più presto la questione. Inoltre, chiederò un incontro con il presidente dell’Ente perché questo ulteriore salasso rischia di diventare una sorta di pietra tombale per un sistema produttivo già in forte crisi”.