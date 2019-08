"Divieto di morte nei week end e festivi": interviene Mastella Il sindaco interviene sullo Stato Civile: trasferito un dipendente, creato gruppo di lavoro

Aveva fatto sorridere un avviso relativo agli orari e alla chiusura dell'Ufficio Stato Civile nei giorni festivi. Qualcuno, visti i contenuti dell'avviso aveva ironizzato su una sorta di "divieto di morte" in determinati giorni e orari. Un disagio, però, che ha spinto il sindaco Mastella a intervenire: "Al fine di risolvere la problematica insorta in questi giorni in merito all’indisponibilità dei dipendenti dell’ufficio Stato Civile a svolgere i turni di servizio nei giorni di Sabato e Domenica, che aveva costretto il Comune a sospendere il servizio stesso, il Sindaco Mastella ha convocato ad horas una cabina di regia, con tutti i soggetti responsabili, finalizzata all’immediata risoluzione della problematica.

L’assessore Anna Orlando, i dirigenti Lanzalone e Santamaria, il responsabile del servizio Dei Santi, hanno individuato una soluzione che risolve immediatamente il problema.

È stato disposto un trasferimento immediato di un dipendente con provvedimento del Segretario Generale ed è stato creato un gruppo di lavoro che ha tracciato una road map finalizzata a risolvere il problema per l’intero anno del servizio.