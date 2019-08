Imprese funebri: "Bene Mastella su Stato Civile" Il presidente Sifa Carbone: "Sospensione servizio avrebbe creato enormi disagi"



“Prendiamo atto che, a volte, la buona politica riesce a prevalere sulla fredda burocrazia”.Così Giuseppe Carbone, presidente dell’associazione S.I.F.A. (Sviluppo Imprese Funebri Associate) di Benevento, che annovera più di 200 imprese in Campania, commenta il ravvedimento del comune del capoluogo sannita in merito alla paventata sospensione momentanea del servizio di stato civile che avrebbe creato enormi disagi sia alle imprese ma, soprattutto, alle famiglie dolenti della città e di fuori provincia.

“Appena il dirigente del Settore del comune ha reso noto il provvedimento - dice Carbone – abbiamo subito interpellato l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Clemente Mastella, illustrando le problematiche che tale decisione avrebbe comportato per i cittadini. Bisogna dare atto che nel giro di poche ore Sindaco e Giunta si sono adoperati ed hanno trovato la soluzione facendo revocare il provvedimento dirigenziale che avrebbe comportato enormi ed assurdi disagi alla popolazione”.

“Siamo dunque convinti – conclude Carbone – che la politica, quella capace soprattutto di ascoltare, riesca sempre a sconfiggere le regole di una burocrazia troppo fredda, sensibile soltanto a far quadrare i numeri. Per questo intendiamo ringraziare il sindaco Mastella e la sua giunta che sulla vicenda hanno saputo far prevalere la buona politica alla logica dei numeri”.