Puzio plaude alla nuova "chiamata" di Berlusconi "Fondamentale tornare a rappresentare aziende, professionisti, partite Iva"

“Seguo con attenzione l’annuncio del Presidente Silvio Berlusconi, di costruire una casa dei moderati per un’Italia ormai priva di una rappresentanza politica seria, che non abbia bisogno di urlare o fare solo del populismo". Così Antonio Puzio, consigliere comunale di Benevento in una nota in cui prosegue: "Oggi è fondamentale tornare a rappresentare le aziende, i professionisti, le partite iva, oltre che quell’Italia che ha voglia di lavorare, che desidera un paese che si riscatti, che torni a crescere, a formare ed offrire opportunità ai propri giovani. Guardo pertanto con favore, l’appello di Berlusconi perché, con l’Altra Italia, ha chiamato a raccolta tutti i soggetti singoli, i cittadini, i movimenti ed i partiti che, attraverso una federazione, vogliono creare un’alternativa di centrodestra che raccolga moderati, liberali, riformisti e coloro che non vogliono restare a guardare, con le mani in mano, il nostro amato bel paese, in attesa che affondi”.