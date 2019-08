Mastella: "Basta partite di calcio a Santa Sofia" L'appello del sindaco ai genitori e la richiesta alla municipale: "Prevengano danni"

Niente partite di calcio a Santa Sofia. Il primo cittadino Mastella ha informato che per preservare al meglio il patrimonio artistico in zona Unesco sarà chiesta severita agli uomini della Polizia Municipale, che vigileranno sulla Chiesa e sulle altre bellezze presenti nella buffer zone: "Mentre chiedo cortesemente ai genitori di evitare che in piazza Santa Sofia i loro figli si dedichino ad attività calcistiche inopportune, ho dato incarico al Comandante facente funzioni della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco, di prevenire e dopo, solo dopo, di applicare le misure del caso. Conservare il nostro inestimabile valore storico artistico è opera educativa primaria“.