De Lucia: "Entro settembre ok a progetto teatro comunale" La senatrice: "I lavori saranno appaltati entro il 2019"

Il Comunale potrebbe essere presto resttituito alla città, è quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Danila De Lucia: "Entro il mese di settembre, il progetto rivisitato del teatro Comunale di Benevento verrà approvato dal Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania, che lo ha in carico in quanto inserito in un elenco di edifici oggetto di un Decreto interministeriale.

Il progetto è stato rielaborato in quanto necessitava di integrazioni alla luce di un certificato prevenzione incendio scaduto da anni.

È quanto mi ha riferito il provveditore, ing. Giuseppe D'Addato.

Pertanto, ha aggiunto, i lavori saranno appaltati entro il 2019, considerando anche che il finanziamento di un milione di euro è ancora in essere.

Si apre, quindi, uno spiraglio di luce rispetto a una questione che da troppo tempo era caduta nel dimenticatoio. La restituzione del Comunale alla città può, davvero, rappresentare un punto di svolta, sia per le attività culturali che per le politiche connesse ai flussi turistici, con grande beneficio per gran parte del centro storico di Benevento".