Mastella: "Centro disabili: presto affidamento provvisorio" Il sindaco e Ambrosone: "A breve affidamento definitivo nel rispetto delle procedure di gara"

Il Comune annuncia di aver affidato provvisoriamente il centro disabili e che a breve il servizio potrà riprendere: "Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore alle politiche sociali Luigi Ambrosone comunicano che l'ufficio di piano dell'Ambito B1, nella giornata odierna, ha concluso l'iter delle procedure per l'affidamento provvisorio della struttura comunale del centro sociale polifunzionale per disabili, alla cooperativa risultata aggiudicataria dalla commissione tecnica di gara istituita dello stesso ufficio. Pertanto, a breve, nel pieno rispetto delle norme previste dalle procedure di gara sarà determinato l'affidamento definitivo per la ripresa del servizio socio assistenziale al soggetto concessionario aggiudicatario, che provvederà ad effettuare il servizio.

La sensibilità e il dovere di garantire il giusto servizio alle persone portatrici di disabilità era un impegno dovuto che, così come precedentemente annunciato, avrà la propria continuità nel pieno rispetto dei servizi da erogare e garantire con le dovute procedure in conformità a quanto previsto dalle norme e regolamenti nella fattispecie".