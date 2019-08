Cambiamo con Toti, Di Cerbo dettaglia il progetto "Nel Sannio c'è bisogno di costruire la vera politica tra la gente"

“Questo è il logo ufficiale di Cambiamo con Toti, sarà presentato nel tour che partirà dal 2 settembre a Matera e che toccherà le varie regioni e province italiane, lo vedremo sulle schede elettorali politiche e non solo nelle prossime tornate elettorali. Il logo è stato realizzato attraverso i suggerimenti delle persone, dei giovani che attraverso facebook hanno detto la loro sulle modifiche”.

Così Giorgio Di Cerbo, ex sindaco di Frasso Telesino impegnato a sostenere la nuova avventura politica. Di Cerbo rilancia l'annuncio di Toti: “L’Italia ha bisogno di Cambiare, più cantieri, più soldi nelle buste paga, più consumi, più esportazioni, più occupazione, più formazione professionale per i giovani più ricerca e più merito.

Meno burocrazia, meno leggi e regolamenti, meno codici e codicilli, che bloccano appalti grandi e piccoli, meno nepotismo, meno tasse”.

E poi Di Cerbo aggiunge: “Cambiamo ogni giorno di più sta ricevendo l’attenzione di sempre più gente, più amministratori, più sindaci nelle varie regioni. Sta avendo adesioni in massa, nel Lazio una folta rappresentanza di consiglieri comunali assessori e sindaci stanno avendo incontri con il consigliere regionale Adriano Palozzi per aderire al movimento. In Campania anche tanti amministratori con Giampiero Zinzi per aderire al nuovo progetto politico, per non parlare del Veneto, dell’Emilia Romagna, della Puglia, della Toscana, della Lombardia. C'è voglia di Cambiare da ogni dove.

Nel Sannio – conclude - continuano anche incontri con chi vuole notizie e conoscere “Cambiamo”. Noto che l’entusiasmo c’è e soprattutto la voglia di aggregazione è tanta. Bisogna diventare protagonisti e questa volta dal basso, costruire la vera politica nei territori e tra la gente. Ci attendono mesi impegnativi dove ognuno può essere parte attiva del Vero Cambiamento”.