Telese, inaugurazione anno scolastico con Fortini e Mortaruolo Nella cittadina termale l'evento con le scuole della provincia di Benevento

“Sarà l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini a presiedere l'inaugurazione dell'Anno Scolastico 2019/2020 con le scuole della provincia di Benevento. La cerimonia inaugurale è programmata per martedì 24 settembre 2019, alle ore 10 nell'Anfiteatro del Parco delle Terme di Telese”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo. Interverranno Domenica Di Sorbo, Dirigente Istituto d'Istruzione Superiore “Telesi@” di Telese Terme; Pasquale Carofano, Sindaco di Telese Terme; Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento; Francesco Antonio Cappetta, Prefetto di Benevento; Monica Matano, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento; Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania; Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione della Regione Campania.

"Ringrazio vivamente – dichiara Mortaruolo – l'assessore Lucia Fortini per quanto sta facendo per la Scuola della Campania e per la premura che ha costantemente per i nostri territori attraverso iniziative come questa che sono occasioni di rilievo per confrontarsi con chi quotidianamente vive e opera nel mondo della scuola. Tanto in questi anni la Regione Campania ha fatto per questo comparto. Penso all'edilizia scolastica laddove con il presidente Vincenzo De Luca abbiamo compiuto un grande passo in avanti riuscendo a finanziare progettazioni esecutive, definitive e preliminari; così come voglio sottolineare l'idea lungimirante del programma Scuola Viva che è stata ben accolta dalle Istituzioni scolastiche della Campania e del Sannio che vi hanno intravisto un'opportunità per ampliare notevolmente l’offerta scolastica con aperture pomeridiane programmate e stabilite destinate ad attività didattiche, culturali e sociali a vantaggio dell’intera comunità”. Ed infine, il consigliere regionale evidenzia: “Territorio e scuola è un binomio prezioso, che va rafforzato, attraverso un percorso sinergico e di alleanza tra la Scuola, le famiglie, le Istituzioni. Un grazie speciale sento inoltre di rivolgerlo alla Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Monica Matano che in questi tre anni alla guida dell'Usp di Benevento ha puntato al rafforzamento del legame fra la scuola e le nostre comunità. Quella sannita è infatti una scuola carica di esperienze belle, positive, di crescita. Le nostre Istituzioni scolastiche continuano ad essere, grazie all'impegno di tanti educatori e operatori, presìdi di cultura, di coscienza civica e di legalità puntando sul contrasto alla dispersione, sul rafforzamento del senso civico, sulla conoscenza del territorio, sull’integrazione, sull’innovazione. Perché nel Sannio e in Campania la nostra è una Scuola Viva".