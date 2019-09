Regionali 2020, Cirielli: De Luca bocciato dai campani Al Piccolo Festival della Politica di Telese Terme

"I sondaggi? La campagna elettorale non è ancora iniziata. Ma sono convinto che il centrodestra vincerà unito anche in Campania". Lo dichiara il Questore della Camera e candidato da FdI alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli a margine del Piccolo Festival della Politica in corso a Benevento. "Il futuro candidato governatore - dichiara - avrà tutto il tempo per farsi conoscere ed apprezzare dai cittadini soprattutto per la serietà e la concretezza del programma di governo che verrà stilato dalla coalizione. Fratelli d’Italia ha già le idee chiare sulle priorità: legalità, lavoro vero, sanità, infrastrutture, rifiuti, turismo. Auspichiamo una ampia condivisione nel centrodestra". E sul sondaggio pubblicato, nei giorni scorsi, dal Mattino aggiunge: “Al di là dei nomi è emersa in maniera netta ed inequivocabile la sonora bocciatura dei campani nei confronti della Giunta De Luca. Il 63 % dei cittadini non lo ritiene valido al governo. Le bugie hanno le gambe corte. Noi, come FdI, siamo pronti per rappresentare l'alternativa e far tornare grande la Campania" conclude il parlamentare di FdI.