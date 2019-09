Lonardo a Martusciello: "Non lascio FI...per ora" La senatrice: "Resto, ma è difficile farlo in un partito con gente priva di stile e intelligenza"

Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, l'ha data per sicura partente, pronta ad approdare in altro partito a breve (Italia Viva?), ma Sandra Lonardo smentisce l'indiscrezione, almeno per il momento: "

“Al “momento” nessuna decisione. Sto dove sto. Sto dove mi hanno designato gli elettori del territorio, con una percentuale di gran lunga più alta di quanto abbia preso Forza Italia a livello nazionale.

Di certo, è difficile stare in un Partito con persone che si comportano in questo modo, senza alcuno stile e senza alcuna intelligenza politica”.