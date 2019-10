McDonald a Benevento: già chiuse selezioni. Di Dio "Assurdo" "Neppure sono state aperte: così si illudono i ragazzi di Benevento"

In vista dell'apertura del Mc Donald a Benevento monta già la polemica: compilando il form per la selezione del personale che dovrà essere occupato nella sede beneventana si riceve una mail in automatico che avverte che le selezioni sono già chiuse.

Stante che trattandosi di una multinazionale e non di un ente pubblico Mc Donald può selezionare chi vuole e come vuole senza dare spiegazioni, il caso sta comunque facendo discutere.

E' intervenuto anche il consigliere del Pd, Italo Di Dio, dichiarando: "Davvero non riesco a spiegarmi come sia possibile che dopo appena 22 ore dalla diffusione della notizia dell’apertura delle selezioni per 40 assunzioni al Mc Donald’s di Benevento, queste risultino già chiuse. A coloro che provano a registrarsi ed inscriversi, questa mattina già viene comunicato che le selezioni McItalia Job Tour per Benevento si sono concluse! Ma è possibile illudere le persone così? E per giunta in una città oberata dalla disoccupazione e dalla conseguente desertificazione per la continua emorragia di giovani alla ricerca di un lavoro? Io sono senza parole. Tra ieri e oggi i giornali riportavano la notizia con la possibilità di accedere alle selezioni fino al 23 ottobre e

stamattina scopriamo che è già tutto finito! L’opportunità è già evaporata a vantaggio non si sa di chi! Un’amministrazione seria e coerente in questi casi prende provvedimenti e non consente ad una multinazionale che si prendano in giro i giovani inoccupati della città. Un’amministrazione attenta allo sviluppo occupazionale del territorio dovrebbe quanto più possibile garantire opportunità di inserimento che favoriscano l'assunzione di giovani residenti! Bisogna chiedere spiegazioni urgenti all’azienda e dare la possibilità a tutti i giovani beneventani di partecipare, altrimenti non saremo in grado di eliminare nella nostra testa la convinzione che siamo di fronte ad un Decathlon bis! Dove nessuno è stato capace di presentare una candidatura, di stabilire il criterio di selezione adottato. Questo rappresenta l’ennesimo schiaffo in faccia alla nostra città da parte di affaristi senza scrupoli che pensano solo al loro tornaconto".