Selezione McDonald, Mastella e Picucci "azienda spieghi" "i giovani disoccupati meritano rispetto"

Il sindaco Clemente Mastella e lassessore al Commercio, Oberdan Picucci, avendo ieri apprezzato il comunicato che con ampia diffusione pubblicizzava lapertura delle procedure selettive per le unità lavorative da impiegare nel nuovo punto McDonalds, con possibilità di candidatura entro il 23 ottobre, rimangono oggi sconcertati rispetto alle centinaia di email che stanno arrivando in queste ore in cui, a meno di 24 ore, si informano coloro che hanno provveduto ieri ad inoltrare la proposta di candidatura che le selezioni sono già terminate.

Per rispetto dei tantissimi giovani disoccupati che hanno già fatto domanda, o che erano in procinto di farla, il sindaco Mastella e lassessore Picucci hanno pertanto chiesto alla McDonalds di fornire pubblicamente delucidazioni per fugare le diffuse perplessità ingeneratesi in queste ore.