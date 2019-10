Del Basso De Caro: "Lascio il Pd? Totalmente falso" L'ex sottosegretario smentisce le ipotesi che lo vorrebbero lontano dal partito

“Non lascio il PD”, così Umberto Del Basso De Caro, parlamentare del Partito Democratico, commenta le indiscrezioni che lo vorrebbero fuori dal Partito Democratico per approdare in un movimento civico.

Nessuna possibilità che ciò avvenga: “E' totalmente falso, non ci sarebbe neppure bisogno di smentita, ma lo preciso per il rispetto che porto alla mia storia poilitica personale e al sentimento di gratitudine che avverto nei confronti dei 63499 elettori democratici della circoscrizione Avellino – Benevento”.