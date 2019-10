Samte: "Serve incontro con Bonavitacola" Riunione tra Mastella, Di Maria, Agostinelli, iacovella e Mauro: "Servono soluzioni concrete"



Si sono riuniti il Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, l’Amministratore Unico della SAMTE, Carmine Agostinelli, il Presidente dell’ATO Rifiuti, Pasquale Iacovella, il commissario provinciale di forza Italia, Domenico Mauro, per affrontare l’annosa problematica dei dipendenti della SAMTE, alla luce della convocazione pervenuta dalla Regione Campania per il prossimo 16 ottobre.

Tutti i presenti, comprendendo le difficoltà dei lavoratori e delle rispettive famiglie, hanno unanimemente convenuto sulla necessità di un incontro con il Vice Presidente della Regione Campania, On. Bonavitacola, necessariamente prima del 16 ottobre al fine di trovare le soluzioni concrete per sospendere le procedure di licenziamento collettivo in atto