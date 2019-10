Diritto di superficie: Puzio: servono risposte non polemiche "Superiamo pertanto ogni contrasto perché la politica deve andare al di là dei litigi personali"

"Ho letto in questi giorni sui quotidiani alcune dichiarazioni polemiche in merito alla riunione con l’assessore ed il dirigente all’Urbanistica, che ho convocato martedì, sul diritto di superficie, al fine di sciogliere i nodi tecnici, prima che venga predisposta la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. Alla riunione sono stati invitati solo gli esperti della materia, proprio per arrivare ad una celere soluzione. Superiamo pertanto ogni contrasto perché la politica deve andare al di là dei litigi personali o dei fraintendimenti, dal momento che sono tanti i cittadini che hanno costruito immobili in diritto di proprietà, che garantisce una vendita corretta dell'immobile stesso. Ribadisco pertanto ai miei colleghi in consiglio di tornare ad essere uniti tutti per un obiettivo: il bene comune”. Cosi il Capogruppo dei Moderati a Benevento, Antonio Puzio.