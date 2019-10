"Se non c'è la maggioranza torno a fare il nonno" Il sindaco Mastella striglia i suoi: “Aiutatemi col programma ma non ponete condizioni”

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella scrive una lunga nota alla sua maggioranza. Si rivolge ai suoi consiglieri e collaboratori vecchi e nuovi dopo una settimana scandita evidentemente anche da qualche polemica.

“Dopo aver ascoltato pazientemente quasi tutti i consiglieri della mia maggioranza, tranne chi, con irriverenza gratuita e superficiale, ha girato lo sguardo altrove, ho tratto alcune conclusioni operative. Io credo – scrive il primo cittadino -, questo è il dato principale, che, soprattutto nella governance locale, occorra avere una solidarietà marcata tra i contraenti di una alleanza, che si è realizzata su un programma con il quale abbiamo vinto le elezioni tre anni fa. Da quel programma, che rimane la mia via lattea, non intendo discostarmi, anche perché abbiamo già realizzato cose incredibili ed importanti, di cui darò conto a fine anno. Tutto questo, in verità, nonostante i pesanti detriti amministrativi ereditati, tra cui, ad esempio, lo stadio Vigorito ed il Malies. E mi spiace che anziché spiegare all’esterno la bontà di quanto abbiamo prodotto, a volte, appare una piccola babele di linguaggio tra alcuni componenti della mia maggioranza, che finiscono per litigare sul nulla, anziché, invece, assecondare un principio di solidarietà, come si conviene a chi appartiene alla stessa maggioranza.

Assisto – rimarca Clemente Mastella - alcune volte, e me ne dispiace, ad alcuni che tentano di tirarmi per la giacca o finanche a chi intende valutare il mio operato nei prossimi tre mesi. La cosa mi appare, francamente, un po’ ridicola. La mia idea mite della politica mi ha sempre portato, e sempre mi porterà, a dialogare con tutti, ma il dialogo non significa accettare a tutti i costi ciò che alcuni ritengono verità pregiudiziale, la propria verità come accettazione da parte degli altri. Non è questa la democrazia che deve svilupparsi in una maggioranza coesa. Non mi piace l’ossessione mediatica di chi vuole andare a tutti i costi all’esterno, sui giornali, per recuperare pochi minuti o poche parole di pubblicità estemporanea. Ciò che chiedo a tutti, vecchi e nuovi commilitoni del Consiglio, è di aiutarmi con pazienza, con generosità, per affrontare i tanti problemi della nostra comunità. Se prevalgono le beghe, le liti tra comari, io non credo che la gente lo capisca e questo genera soltanto confusione. Bisogna stabilire un criterio rigoroso di appartenenza alla maggioranza. Non si può essere di lotta e di governo. Quanto ai gruppi nuovi che nascono, ne rispetto l’identità, ma non cambia nulla, per quanto mi riguarda, nell’eventuale logica di richieste assessoriali. Ho utilizzato, nel mio percorso, e continuerò a farlo, le risorse di tutti i miei consiglieri, di quelli che convennero con me nel patto iniziale di governo locale e di quelli che sono venuti successivamente, ho reso tutti responsabili in egual misura e a tutti coloro che vogliono starci, chiedo eguale senso di responsabilità”.

Poi l'appello rivolta a tutta la maggioranza: “A tutti chiedo di aiutarmi a realizzare il programma che ci rimane, ma nessuno ponga condizioni assillanti, obiezioni fantasiose, emendamenti fuori logica. Per le cose che richiedono serietà, sono sempre disponibile, per quelle che sottendono altri fini, assolutamente no. A quelli che ci stanno, richiedo, nell’ultimo miglio, che ha bisogno di qualche tagliando, di collaborare con serenità e con intelligenza. Nell’ultimo miglio rilevo anche qualche stanchezza di qualche collaboratore, ma il ricambio, quando ci sarà, e se ci sarà, non avverrà sull’onda della pressione, ma sarà deciso da parte mia, ascoltando tutti quelli che, in buona fede, mi proporranno soluzioni e persone adatte allo scopo. La maggioranza, fino ad ora, c’è sempre stata e ringrazio per questa unità di intenti. Laddove non dovesse più esserci, mi dedicherei, non come surrogato, ma come scelta felice di vita, a fare il nonno, un mestiere che ho scoperto essere eccezionale, come sanno i tanti nonni che, come me, vivono questa straordinaria esperienza”.