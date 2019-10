‘Legionella' a Ceppaloni, Maglione: "Fatto gravissimo" L'allarme. "Avvieremo le indagini del caso" riferisce il deputato del Movimento 5 Stelle

La presenza di Legionella all’interno della struttura sportiva “Green Park” a Ceppaloni, in una concentrazione superiore ai limiti consentiti dalla legge, così come confermato dall’Arpac, mi preoccupa in primo luogo per le conseguenze che può avere sulla salute dei cittadini che hanno frequentato quegli ambienti in queste settimane, ma allo stesso tempo mi spinge a interrogarmi su quali possano essere state eventuali negligenze e responsabilità. Sarà mia premura, nei prossimi giorni, approfondire la questione per trovare una risposta a questi quesiti e avviare tutte le azioni del caso. E’ importante assicurare ai cittadini che fatti del genere non si verifichino più”, così in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.