M5S, dodici proposte di legge ricevute dai cittadini Tra queste agevolazioni fiscali per l'accesso alla prima casa dei vigili del fuoco

Nell’occasione dell’incontro voluto dal Movimento 5 Stelle di Benevento di “Cittadini che mettono mani alle leggi”, svoltosi il giorno 14.10.2019 a Palazzo Paolo V, il CONAPO (Sindacato Autonomo) dei Vigili del Fuoco di Benevento, con la presenza del Segretario Provinciale Livio Cavuoto, ha portato due proposte all’attenzione della Senatrice Ricciardi.

La prima delle due proposte di rilievo nazionale, riguarda l’agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Livio Cavuoto ha spiegato –“ Gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato, oltre che penalizzazioni su tutti i fronti “. Una di queste penalizzazioni riguarda l’esclusione dalle misure di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa, infatti mentre il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ha misure di agevolazioni fiscali, esentato dall’obbligo di dimora nella prima casa, in ragione dei frequenti trasferimenti, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non usufruisce di tali agevolazioni nonostante anch’essi sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

La seconda proposta, invece di rilievo regionale, riguarda le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale nell’ambito regionale della Campania riservate alle Forze di polizia con richiesta di estensione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Cavuoto ha spiegato che nonostante tutte le normative, sin dal 1941, hanno sempre equiparato i vigili del fuoco alle (altre) forze di polizia per quanto riguarda la concessione di speciali benefici relativi ai viaggi per servizio sui mezzi di trasporto pubblico, ad oggi le agevolazioni tariffarie non sono state mai estese ai Vigili del Fuoco della Campania.

Il Segretario CONAPO Cavuoto, ha concluso il suo intervento ringraziando la Senatrice Ricciardi per la disponibilità mostrata nei confronti di tali proposte e consegnando i documenti relativi alle due proposte con la speranza di una futura risoluzione in merito.