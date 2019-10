Mastella: "Czerny arcivescovo di Benevento". Ma non è così... Il sindaco con un post su Facebook saluta il neo cardinale e vescovo di Benevento...in Tunisia

C'è un nuovo arcivescovo in città? L'ottimo Accrroca è stato inviato altrove a nostra insaputa (e pure sua)? Così parrebbe da un post sibillino del sindaco Mastella che parla del neo carinale Czerny, che si occupa della spinosa questione dei migranti: " Sapevate che il neo cardinale Michael Czerny sottosegretario della sezione migranti e rifugiati e ‘ arcivescovo titolare di ... BENEVENTO ? Vedrò come invitarlo in città".



Nessun mistero tuttavia: l'arcivescovo Accrocca è saldo al suo posto e Benevento non ha due arcivescovi. Semplicemente la Benevento di cui è titolare Czerny non è quella sannita, ma è in Tunisia, una sede episcopale tunisina. E lo sa sicuramente anche il sindaco Mastella, che avrà voluto giocare, come ama fare sui social, sull'omonimia tra la città e la sede episcopale, e approfittandone per invitare effettivamente Czerny in città.