Tavolo Aree Interne: prossima riunione a Benevento Si parlerà di sviluppo e Zes

Si è conclusa, presso la Provincia di Avellino, la riunione di insediamento del Tavolo Aree Interne istituito dalla Regione Campania per decreto del Presidente Vincenzo De Luca. Il Tavolo ha avviato la discussione tra le Istituzioni locali della dorsale appenninica salernitana, irpina, beneventana e casertana per avviare la perimetrazione utile alla futura programmazione degli interventi di sviluppo sul territorio. Come ha evidenziato il Consigliere Delegato alle aree interne della Regione Campania, Francesco Todisco, che ha presieduto l’incontro, una grande area della Campania, dal Matese al Cilento, passando per Irpinia e Sannio, vive problematiche comuni rispetto alle quali occorre individuare risposte concrete alle loro criticità e problematicità. Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, a questo proposito, ha proposto con forza che in questa perimetrazione rientri l’area montana del Fortore, nel nord est della Campania ai confini con il foggiano e il molisano, in piena sintonia, peraltro, con la proposizione dell’Arcivescovo Metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca che ha partecipato ai lavori. Il Consigliere Francesco Todisco, al termine dei lavori ha proposto, ed il Presidente Di Maria accettato, che la prossima riunione del Tavolo sarà convocata a Benevento presso la Rocca dei Rettori. Nel corso della riunione si affronteranno, come ha dichiarato il Presidente Di Maria, i dei temi concreti della programmazione e pianificazione egli interventi di sviluppo anche discutendo delle interrelazione con le politiche produttive e industriali sulle Zone Economiche Speciali.