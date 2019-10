Forestali senza stipendio, via libera al pagamento "Disposta dalla Provincia l'anticipazione di cassa sul bilancio pari a 510mila euro"

"Autorizzato il pagamento delle spettanze retributive agli operai forestali della Provincia". E' quanto annunciato in una nota dell'Ente provinciale che in merito spiega: "Il Presidente Antonio Di Maria infatti ha disposto a loro favore per l’anticipazione di cassa sul Bilancio dell’Ente pari a circa 510mila euro. Con questa somma, che dovrà essere restituita alla Provincia dalla Regione Campania non appena possibile, sarà corrisposto il dovuto ai lavoratori che non percepiscono da mesi lo stipendio. Il ritardo - viene precisato dalla Provincia - è dovuto al mancato accredito delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania agli Enti delegati ai programmi di manutenzione e tutela del verde".