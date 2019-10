Stir, Maglione: Regione proceda alla messa in sicurezza Il commento deputato del Movimento 5 Stelle

“Quella che si sta verificando in queste ore è la terza emergenza in pochi mesi, ritengo perciò ora indispensabile stabilire un maggiore controllo nell’area dello Stir di Casalduni. Ribadirò nelle sedi opportune, ancora una volta, la necessità di istituire un presidio militare presso il sito, seguendo la strategia attuata in altre aree della Regione Campania.

Avevo già formalizzato una richiesta alla Prefettura, accolta celermente e con convinzione dal Prefetto, Francesco Antonio Cappetta, che l’ha sottoposta al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Adesso però bisogna dare una risposta ai cittadini, assicurando gli strumenti opportuni sia alla vigilanza che ai Vigili del Fuoco per operare in caso di emergenza. La Regione faccia la sua parte e si adoperi con le risorse necessarie per mettere in sicurezza lo Stir.

Intanto voglio ringraziare il corpo dei Vigili del Fuoco di Benevento per il lavoro che sta svolgendo in queste ore”, così in una nota il deputato e portavoce m5s Pasquale Maglione.