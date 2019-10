Stir, Sibilia: "Troviamo piromani e sbattiamoli in galera" Il sottosegretario: "Le leggi le abbiamo fatte: ora serve operazione esemplare"

Sull'incendio allo Stir di Casalduni è intervenuto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, spiegando che gli strumenti legislativi per vigilare sugli impianti ci sono, ora vanno trovati e arrestati gli eventuali responsabili: "Ennesimo incendio ad uno STIR in Campania, secondo una mappa che ormai appare ricorrente. Le leggi le abbiamo fatte - spiega Sibilia -. Troviamo i piromani e sbattiamoli in galera: occorre un’operazione esemplare. È una questione di credibilità! “ a conclude il sottosegretario.