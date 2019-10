Nardone nominato nell'Osservatorio regionale per il paesaggio L'ex presidente della Provincia nominato dall'assessore regionale Discepolo

L'ex parlamentare e presidente della provincia di Benevento, Carmine Nardone è stato nominato nell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio: "Futuridea – Associazione per la Innovazione Utile e Sostenibile – è lieta di annunciare che il Presidente Carmine Nardone è stato nominato dall’ Assessore all’ Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania, Arch. Bruno Discepolo, componente dell’ Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

L’ Osservatorio è stato istituito dalla Giunta Regionale per promuovere studi, sviluppare analisi ma soprattutto per formulare proposte, d’ intesa con l’ omologo Osservatorio nazionale del MIBAC, finalizzate alla valorizzazione ecosostenibile dei territori.

Esso si compone di cinque componenti provenienti dal mondo accademico, scientifico, culturale e delle professioni e la nomina è ovviamente a titolo gratuito.

Il Presidente Nardone è stato scelto, si legge nella nota della Regione, per la “notevole esperienza in materia di paesaggio, ambiente e territorio”.

Futuridea intende ringraziare la Regione nonché tutti coloro che hanno collaborato alla definizione del volumi sul Paesaggio, in primis i curatori degli stessi Rossella Del Prete ed Antonio Leone, e alla elaborazione del Manifesto per la valorizzazione del paesaggio Rurale, che tanti premi e riconoscimenti hanno ricevuto in questi mesi".