Martusciello: "Che errore fare la guerra alla De Girolamo" europarlamentare: "Errore anche far andar via Zinzi, Schiano e Nappi e ignorare Pionati e Rotondi"

Aver consentito a Michele Schiano o a Giampiero Zinzi di dover andare via e` stato un errore politico" - dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. "Aver fatto la guerra a Nunzia De Girolamo e` stato un altro grave errore politico. Aver isolato Severino Nappi, reo di essere stimato da Silvio Berlusconi, e` stato un macroscopico errore. Non consentire a gente come Rotondi o Pionati di poter recitare un ruolo nel partito nelle aree interne, e` stato uno sbaglio colossale. Zinzi, Nappi e la De Girolamo - continua l`europarlamentare - sono il meglio dei quadri politici che la Campania può esprimere. L`Altra Italia sarà un luogo dove vince la meritocrazia, dove i dirigenti scelgono i migliori e non i peggiori, dove i giovani trovano spazio. Ecco allora, che è giunto il momento di cambiare, di rilanciare, di far entrare nuove forze, di aprirsi alla società civile, a chi ha il certificato dei carichi pendenti con scritto Nulla" - conclude Martusciello.